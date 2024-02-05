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Американского рэпера арестовали сразу после получения наград Grammy

Американского рэпера Киллера Майка арестовали сразу после получения трех Grammy

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Mike Blake/Reuters

Американского рэпера Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) задержали сразу после того, как его наградили тремя премиями «Грэмми». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Изначально сотрудник службы безопасности комплекса Crypto.com Arena, где проходила церемония, заявил, что причина задержания Рендера не имеет отношения к премии. Позже представитель лосанджелесской полиции рассказал, что рэпера задержали за потасовку.

Killer Mike повели на допрос. Источник издания назвал произошедшее пустяком и добавил, что артист может быть скоро освобожден.

Killer Mike получил награды «Грэмми» в номинациях «лучшая рэп-песня», «лучшее рэп-исполнение» в песне Scientists & Engineers, а также за «лучший рэп-альбом» Michael.

Также сообщалось, что певица Тейлор Свифт получила премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» за музыкальный альбом Midnights.

Ранее Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года».

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