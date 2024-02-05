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Назван обладатель «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель»

Виктория Моне получила «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель»

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Chris Pizzello/Invision/AP

Американская певица Виктория Моне получила «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель». Трансляцию церемонии ведет телеканал CBS.

Отмечается, что в номинации были также представлены певица Грейси Абрамс, исполнитель Фред Эгейн из Великобритании, американская рэп-исполнительница Айс Спайс, музыканты Джелли Ролл и Ноа Каан, певица Коко Джонс и дуэт The War and Treaty.

Церемонию вручения «Грэмми» четвертый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

До этого газета The Guardian писала, что певец Элтон Джон стал обладателем титула ЭГОТ после получения награды на церемонии «Эмми-2023».

Ему вручили статуэтку за выдающееся эстрадное шоу — концерт «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium». Примечательно, что на «Эмми-2023» исполнитель не присутствовал лично, так как находился дома из-за травмы колена.

Ранее 77-летняя певица Шер показала фигуру в корсете.

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