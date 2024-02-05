Российский чиновник отправился в прошлое и создал альтернативную реальность

Заместитель мэра Великого Гусляра по вопросам ЖКХ Тимофей Молодцов отправился в прошлое на машине времени и создал альтернативную реальность. Об этом сообщили ученые НИИ ГУГУ, сконструировавшие аппарат для путешествий по временному континууму.

Сотрудники научно-исследовательского института рассказали, что Молодцов попытался изменить события 2005 года, чем повлиял на настоящее время. В новой реальности он обнаружил, что женат на своей бывшей однокласснице, с которой завел десять детей. Также Молодцов выяснил, что в альтернативной вселенной стал алкоголиком.

Отмечается, что чиновник поиграл с детьми в футбол и провел воспитательную беседу с больной алкоголизмом версией себя, после чего вернулся в собственную реальность.

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