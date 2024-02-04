Минкульт подтвердил отмену спектакля «Эйнштейн и Маргарита» в Ярославле

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт отменен в Ярославле после поступивших обращений от граждан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального министерства культуры.

Некоторое время назад стало известно, что отменили этот спектакль в связи с жалобами местных активистов. Уточняется, что постановку должны были показать 25 февраля на сцене концертно-зрелищного центра «Миллениум». Спектакль перенесли на 26 февраля, а позднее он полностью пропал из афиши. В КЦЗ утверждают, что зрителям вернут деньги за билеты.

Один из активистов — ярославский общественник Сергей Казанский — направил письма с требованием отменить спектакль, в частности, губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, в региональную думу, в Министерство культуры. Он возмущен тем, что артисты спектакля проживают за границей и выступают против российско-украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что актриса Раппопорт сыграет спектакль «Эйнштейн и Маргарита» после травмы ноги.