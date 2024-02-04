Ксения Бородина объяснила, почему про нее часто пишут небылицы

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что Telegram-каналы о жизни звезд часто пишут о ней небылицы ради рейтингов.

«Не писать обо мне они не могут, потому что пишут из-за интереса людей. Всегда это набирает большие просмотры и отклики. Я же говорю, люди любят и ненавидят, равнодушных нет. Просто высасывают из пальца все, что можно, и что нельзя. Уже не знают, к чему бы [придраться]», — возмутилась Бородина.

При этом телеведущая уточнила, что хейт не может быть приятным, так как «он весь отвратительный». Бородина также уточнила, что давно не обижается на критику в свой адрес. По словам блогера, она спокойно живет, занимается воспитанием детей, путешествует и работает.

На днях Ксения Бородина выложила видео, которое было сделано во время ее отдыха на горнолыжном курорте. В ролике телеведущая танцевала под песни российских артистов. Некоторые интернет-пользователи заявили, что знаменитость использовала фильтры, чтобы выглядеть стройной.

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