Сосулька пробила лобовое стекло машины Лозы: «Родился в рубашке»

Певец Юрий Лоза признался, что поехал на свой концерт с разбитым лобовым стеклом, так как на его машину упала сосулька. Слова артиста передает НТВ.

«Хорошо, что не по голове. Это мне подарочек от наших служб», — заявил композитор.

В тот день, 1 февраля, исполнитель торопился на выступление, посвященное его 70-летию. В беседе с НТВ Лозу поддержал актер Анатолий Журавлев, отметивший, что музыкант «родился в рубашке». Также звезда «Пасечника» добавил, что 200 тыс. рублей за лобовое стекло — дело наживное.

Недавно Юрий Лоза пожаловался, что его песни об СВО «не имеют шансов на публикацию». Он заявил, что после начала СВО выпустил песню «Ребята воюют», но она «не имеет шансов на публикацию». Артист считает, что на российских теле- и радиоэфирах звучат только песни на общие темы ( «Я — русский», «Встанем»), а не песни, посвященные «конкретному действию».

Затем депутат Драпеко посоветовала Лозе обратиться с Госдуму, чтобы профильный комитет по средствам массовой информации помог исполнителю решить вопрос с выходом его патриотической композиции.

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