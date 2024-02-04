Звезда «Уральских пельменей» о борьбе с зависимостью: «Ад какой-то»

Юморист и бывший участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов заявил, что пристрастился к курению в 36 лет, но затем бросил из-за боязни инсульта. Об этом артист рассказал в беседе с E1.RU.

«Давление было под 200. В больнице неделю провел. Мне врач говорит: «Вот все, что ты делаешь, это еще более или менее. Но самое дерьмовое, что ты делаешь, — это куришь. Или перестаешь курить, или тебя так каждый месяц будут возить», — вспомнил Ершов.

Комик заявил, что после случившегося, а также после напоминания от врача, что следующая стадия — уже инсульт, он полностью отказался от вредной привычки.

«А я вообще не хочу туда, в эту историю. Это для меня какой-то ад», — отметил Ершов.

Звезда «Уральских пельменей» также рассказал, что на протяжении десяти лет был зависим от азартных игр, однако теперь вообще не прикасается к фишкам.

1 февраля Ершов заявил, что около десяти лет назад задумался баллотироваться на пост президента России. Эту идею ему подал один коллега. Однако в какой-то момент комик понял, что политика — это не его. Артист заявил, что оказался «очень косноязычным» человеком для такой работы.

Ранее стало известно, что блогерша Ивлеева подала в суд на завод из-за плесени в энергетиках.