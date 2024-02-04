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Роберт Дауни — младший мог сыграть злодея в фильме про Бэтмена

Актер Роберт Дауни — младший пробовался на роль Пугала в фильме Нолана

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Mario Anzuoni/Reuters

Актер Роберт Дауни — младший рассказал, что ходил на кастинг к Кристоферу Нолану, так как хотел сыграть роль Пугала в фильме «Бэтмен: Начало». Об этом пишет CBS.

Артист не стал углубляться в подробности кастинга, но отметил, что Нолан был с ним вежливым во время проб. Однако по настроению режиссера Дауни-младший понял, что не особенно заинтересовал кинематографиста. Предположения звезды «Мстителей» подтвердились, так как в итоге роль Джонатана Крейна по кличке Пугало сыграл Киллиан Мерфи.

До этого Роберт Дауни — младший получил «Золотой глобус» за роль в «Оппенгеймере». Награду за лучшую мужскую драматическую роль получил сыгравший в картине Нолана актер Киллиан Мерфи. Его соперниками стали Эндрю Скотт из фильма «Мы всем чужие», Колман Доминго из картины «Растин», Барри Кеоган, сыгравший в фильме «Солтберн», Брэдли Купер («Маэстро») и Леонардо Ди Каприо, сыгравший в картине Скорсезе. Таким образом, всего картина получила четыре «Золотых глобуса».

Ранее продюсер «Чернобыля» поддержал Биковича после отмены съемок в «Белом лотосе».

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