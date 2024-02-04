Ученые ответили на один из вопросов Библии

Археологи ответили на вопрос, как пал город Геф, уроженцем которого был знаменитый библейский персонаж Голиаф. Об этом сообщает РИА Новости.

В Библии упоминается, что город Геф сожгли арамеи. Но археологи считают, что к разрушению города причастны более могущественные силы.

Согласно Писанию, Геф находился там, где сейчас располагается местечко Телль-эс-Сафи между израильскими городами Ашкелон и Бейт-Шемеш. В Библии описана битва, которая разразилась в этом месте между Иудейским государством и филистимлянами, в той битве сошлись Давид и Голиаф.

В Библии упоминается, что город Геф примерно в VIII веке до нашей эры разрушила армия арамейского царя Азаила. Однако анализ кирпича с места, где стоял город, показал, что все дома практически сгорели, причем так, как будто пожар полыхал в течение десятилетий.

В результате ученые пришли к выводу, что город мог быть сожжен врагами, которые смогли проникнуть за стену.

До этого газета The Washington Post писала, что в Египте планируют реализовать проект по восстановлению гранитных блоков на поверхности пирамиды фараона Менкауре — одной из трех главных пирамид в Гизе.

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