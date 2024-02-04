Подавший в суд на Гальцева бизнесмен: «Мы ни копеечки не получили»

Гендиректор компании, у которой Юрий Гальцев арендовал помещение, Михаил Афаньков признался, что юморист не раз нарушал условия договора. Его слова передает НТВ.

«Обычно это ежемесячные платежи с задержкой на два-три месяца. Он говорил, что тяжелый бизнес, большая конкуренция. Мы всегда шли ему навстречу», — заявил бизнесмен.

Афаньков отметил, что артист перестал платить ежемесячную аренду в размере 120 тыс. рублей в 2022 году. По словам предпринимателя, юморист посчитал, что его бизнес ничего не должен арендодателю, так как уже закрылся.

«Мы ни копеечки не получили. В начале декабря мы предъявили исполнительный лист, ему было направлено постановление, компания должна была исполнить обязательства», — возмутился Афаньков.

Бизнесмен добавил, что суд встал на сторону арендодателя, взыскав с Гальцева 1 млн 260 тыс. рублей основного долга, а также 280 тыс. пени и госпошлины.

В конце ноября Telegram-канал Shot заявлял, что ресторан-кабаре «Чаплин-клуб» юмориста Юрия Гальцева под угрозой закрытия из-за иска в размере 1,5 млн рублей.

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