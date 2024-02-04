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Организаторы концертов Matrang борются с певцом за его выступления

Shot: организаторы концертов пытаются вернуть рэпера Matrang в Россию

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Wikimedia Commons

Организаторы концертов рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) продолжают продавать билеты на выступления певца в России, несмотря на его отъезд из страны. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Представители площадок уверены, что концерты «обязательно состоятся». Тур по России Хадзарагова должен начаться в апреле. По данным Shot, организаторы борются за проведение певцом выступлений, так как боятся лишиться заработка.

При этом сам Хадзарагов уехал из России в Таиланд, заявив, что больше не хочет быть публичным человеком. Он сбрил себе брови и отрастил волосы. В России он продал всю свою недвижимость и авто.

Это случилось после того, как, по словам самого певца, в феврале 2023 года двое знакомых позвали его отдохнуть в ресторан «Дендрариум» во Владикавказе. Они увезли его на своем автомобиле в лес, угрожали пистолетом, избили и сняли побои на видео, разослав скрины его знакомым в Осетии. Позднее исполнитель сообщил, что возвращаться в Россию не собирается, несмотря на запланированный тур. Издание Life также узнало, что он разорвал все отношения с лейблом Басты «Gazgolder».

Ранее звезда «Содержанок» рассказала о планах переехать в США.

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