Ивлеева судится со смоленским заводом из-за энергетиков

Блогерша Анастасия Ивлеева подала иск на сумму 4,6 млн рублей против производителя энергетиков Easy Peasy. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

При этом неизвестно, по какой причине компания экс-ведущей «Коленки пчелы» судится с заводом из смоленской области ООО «Сила воина Евразия», в котором производится продукция Easy Peasy. Издание предполагает, что судебное разбирательство может быть связано с приостановкой предприятием выпуска продукции блогерши из-за скандала после «голой» вечеринки.

22 января сообщалось, что из российских магазинов пропадают чипсы и энергетики от Анастасии Ивлеевой. Причина произошедшего неизвестна: в маркетах заявляют, что поставщики перестали привозить чипсы от Ивлеевой. Однако поставщики перенаправляют с этим вопросом к производителю. Последние же заявляют, что блогерша сама не оплатила новую партию.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Гуфа планирует открыть салон красоты на Бали.