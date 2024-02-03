Режиссер «Слова пацана» вспомнил, как ему сломали челюсть во время драки

Режиссер Жора Крыжовников рассказал в интервью с YouTube-каналом «Что Посмотреть», что дрался два раза в жизни.

По словам Крыжовникова, инциденты произошли в подростковом возрасте. В первый раз он сбежал из драки. А во второй остался, хотя, по мнению режиссера, стоило уходить. Кинематографист объяснил, что во время той перепалки ему сломали челюсть. В итоге он был доставлен в одну из московских больниц.

Крыжовников также рассказал, что он и его команда задумывали три сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Крыжовников планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга. Он назвал эти года «разными мирами». Кинематографист пояснил, что сам жил в те периоды и хорошо их помнит.

Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана». Режиссер пока хочет заняться другими проектами и уже потом вернуться к размышлениям о возможном продолжении сериала.

Ранее режиссер «Слова пацана» рассказал, какие еще сцены сериала пересняты.