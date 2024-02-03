Звезда «Содержанок» рассказала о планах переехать в США

Актриса Ангелина Пахомова призналась в беседе с womanhit.ru, что хочет переехать в США.

«Я хотела бы жить в Лос-Анджелесе, и я думаю, что я буду жить там, потому что я хочу работать с мировым кинематографом», — объяснила артистка.

Пахомова рассказала, что мечтает сняться у таких зарубежных режиссеров, как Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе. Из российских она бы хотела поработать с Жорой Крыжовниковым.

Пахомова также призналась, что у нее часто случаются разногласия с режиссерами. Она заявила, что некоторые постановщики занимаются не искусством, а производством для заработка денег. Актриса назвала Андрея Звягинцева своим любимым русским режиссером, из зарубежных она выделила Дэвида Финчера.

Пахомова считает, что в актерской профессии важно быть собой.

«Я люблю актеров, у которых открытое сердце, которые искренне занимаются своей профессией. Я за такими слежу, с такими дружу. Гордыня у актеров — это обратная сторона убогости, и если она появляется, это просто испытание такое. К поклонникам я испытываю чувство благодарности. Наша профессия — это служение», — поделилась актриса.

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