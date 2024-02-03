Алена Водонаева раскрыла отношение к Бородиной

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что относится негативно к бывшей коллеге по «Дому-2» Ксении Бородиной.

Водонаева объяснила, что для того, чтобы кого-то не любить, нужно испытывать к этому человеку интерес. А по заявлению блогерши, Бородина ей неинтересна.

«Я к ней никак не отношусь, и нас ничего не связывает уже лет десять. У нее хорошие дочки. Она хорошая мать – это все. Что я могу сказать о человеке», — заявила телеведущая.

Водонаева добавила, что периодически пишет о Бородиной в своем Telegram-канале, если та дает публичный повод.

«Но точно так же, как и о других публичных людях, которые дают повод. Ни больше, ни меньше», — заключила блогерша.

В январе Водонаева высмеяла конфликт между Ксенией Бородиной и журналисткой Аленой Жигаловой. Для этого она смонтировала ролик из отрывков сериалов «Слово пацана» и «Бригада». За Бородину звонил Иван Янковский в образе Вовы Адидаса.

В роли Жигаловой выступили главные герои «Бригады» в исполнении актеров Павла Майкова, Дмитрия Дюжева и Сергея Безрукова. В отрывке видео герои решают «послать» звонившего им «чебурека».

Ранее названо имя предполагаемого избранника Алены Водонаевой.