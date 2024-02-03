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Звезда «Универа» попала в больницу: «Лежу под капельницей»

Актриса Хилькевич сообщила об ухудшении здоровья из-за госпитализации отца

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Павел Бедняков/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Telegram-канале, что была госпитализирована.

Хилькевич опубликовала видео из больницы. В ролике она лежит под капельницей.

«Лежу под капельницей. <…> Год, конечно, немножко похож на прошлогодний декабрь-январь, но в общем-то люто», — поделилась артистка.

Хилькевич объяснила, что у нее ухудшилось здоровье из-за госпитализации отца. Артистке сделали капельницу с магнием. Она уверила, что с ней все в порядке.

«Я просто с ситуацией с папой загнала себя в не очень правильное состояние, поэтому мне прописали такую историю», — призналась звезда.

В конце января Хилькевич сообщила о госпитализации отца. У родителя актрисы случился обширный инсульт.

«Не буду рассказывать, в каком он состоянии... Он в реанимации. Теперь мы каждый день к нему ездим. Я по возможности убираю все свои дела, чтобы поддерживать маму, поддерживать папу и быть с семьей. Это очень трудный момент для нашей семьи», — заявляла артистка.

Хилькевич известна по роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В ее фильмографии более 50 работ.

Ранее звезда КВН попала в больницу в Таиланде.

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