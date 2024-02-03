Умер актер из «Универа» и «Склифосовского»

Российский актер Дмитрий Овчинников умер в 50 лет. Об этом сообщается на сайте московского театра «Геликон-Опера», где он служил с 2001 года.

«Наш театр скорбит — сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», — говорится в сообщении.

В фильмографии актера более 60 проектов, среди которых «Достоевский», »Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

В театре он исполнял роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Варлаама в «Борисе Годунове», священника в «Леди Макбет Мценского уезда», Малюты Скуратова в «Царской невесте», Додона в «Золотом петушке» и во многих других.

До этого стало известно, что умер оператор сериала «Кухня» и «Последнего богатыря», сценарист и режиссер Павел Капинос. О смерти 48-летнего оператора сообщила режиссер Анна Меликян.

Ранее стало известно о смерти экс-участника группы «Машина времени» Юрия Ильиченко.