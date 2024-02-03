Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Умер актер из «Универа» и «Склифосовского»

Актер из «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Российский актер Дмитрий Овчинников умер в 50 лет. Об этом сообщается на сайте московского театра «Геликон-Опера», где он служил с 2001 года.

«Наш театр скорбит — сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», — говорится в сообщении.

В фильмографии актера более 60 проектов, среди которых «Достоевский», »Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

В театре он исполнял роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Варлаама в «Борисе Годунове», священника в «Леди Макбет Мценского уезда», Малюты Скуратова в «Царской невесте», Додона в «Золотом петушке» и во многих других.

До этого стало известно, что умер оператор сериала «Кухня» и «Последнего богатыря», сценарист и режиссер Павел Капинос. О смерти 48-летнего оператора сообщила режиссер Анна Меликян.

Ранее стало известно о смерти экс-участника группы «Машина времени» Юрия Ильиченко.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами