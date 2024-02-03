Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стали известны наследники Ирины Мирошниченко

«КП»: племянники Ирины Мирошниченко получат наследство артистки

close
100%
Шахвердиев/РИА Новости

Племянники Ирины Мирошниченко являются законными наследниками актрисы. Об этом сообщила подруга Мирошниченко в беседе с kp.ru.

По словам приятельницы Мирошниченко, племянники артистки — это дети ее единоутробного брата Рудольфа. По словам подруги актрисы, она проследит за тем, чтобы процесс передачи наследства прошел по закону, без споров и сложностей.

До этого адвокат актрисы Александр Добровинский заявлял, что наследство Ирины Мирошниченко может уйти городу, если артистка не оставила завещание.

Мирошниченко не стало 3 августа 2023 года. У артистки было три брака, но детей у нее нет. При этом за годы своей многолетней карьеры звезда нажила три большие трехкомнатные квартиры на Тверской улице в Москве. У нее также остался загородный дом в Опалихе. По информации «СтарХита», его стоимость может достигать 20 миллионов рублей.

Ирина Мирошниченко дебютировала в кино в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» в 1963 году. В 1988-м она стала народной артисткой России. В ее фильмографии более 60 работ.

Ранее сообщалось, что Андрей Губин захотел вернуться на сцену в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами