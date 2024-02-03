Стали известны наследники Ирины Мирошниченко

Племянники Ирины Мирошниченко являются законными наследниками актрисы. Об этом сообщила подруга Мирошниченко в беседе с kp.ru.

По словам приятельницы Мирошниченко, племянники артистки — это дети ее единоутробного брата Рудольфа. По словам подруги актрисы, она проследит за тем, чтобы процесс передачи наследства прошел по закону, без споров и сложностей.

До этого адвокат актрисы Александр Добровинский заявлял, что наследство Ирины Мирошниченко может уйти городу, если артистка не оставила завещание.

Мирошниченко не стало 3 августа 2023 года. У артистки было три брака, но детей у нее нет. При этом за годы своей многолетней карьеры звезда нажила три большие трехкомнатные квартиры на Тверской улице в Москве. У нее также остался загородный дом в Опалихе. По информации «СтарХита», его стоимость может достигать 20 миллионов рублей.

Ирина Мирошниченко дебютировала в кино в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» в 1963 году. В 1988-м она стала народной артисткой России. В ее фильмографии более 60 работ.

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