Якунина рассказала, когда перестанет сниматься в «Склифосовском»

Актриса Анна Якунина призналась в беседе с aif.ru, что у нее никогда не возникало мысли уйти из сериала «Склифосовский».

Якунина назвала «Склифосовский» своей профессией, которую она любит.

«Возможно, лет через двадцать мы и завяжем. Но решать не нам — зрителю. Как говорится, голосует зритель, а я работаю», — поделилась артистка.

Сериал «Склифосовский» рассказывает о жизни и работе врачей. Проект стартовал в сентябре 2012 года. В 2014 году он был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучший телевизионный сериал».

В ролях — Максим Аверин, Мария Куликова, Ольга Красько, Дмитрий Миллер, Владимир Жеребцов, Константин Юшкевич, Алена Яковлева, Эммануил Виторган.

Якунина известна по роли медицинского регистратора Нины Дубровской в сериале «Склифосовский». В 2022 году она удостоилась звания народной артистки России.

В фильмографии Якуниной более 50 работ. Она снялась в картинах «Море. Солнце. Склифосовский», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Ольга», «Мужчина в моей голове».

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