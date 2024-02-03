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Ксения Бородина раскрыла отношение к Валерию Меладзе

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не пошла бы на концерт Меладзе

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не пошла бы на концерт певца Валерия Меладзе.

Бородина отметила, что ей нравится Меладзе как певец, однако в нынешних обстоятельствах она бы не стала ходить на его выступления. Телеведущая также выступила против тех, кто хорошо зарабатывает в России, но после СВО «льет помои» на страну. По словам звезды, Меладзе за таким не был замечен.

Один из поклонников Бородиной заявил, что Меладзе якобы открыто поддерживает Украину и делает это со сцены.

«Я так за ним не слежу, честно вам скажу. Если это так, то это его выбор. А мой выбор таких людей не поддерживать походами на концерты!» — ответила телеведущая.

В январе стало известно, что концерт Валерия Меладзе, запланированный на 22 января, перенесли на 7 февраля. Причиной переноса выступления исполнителя стали семейные обстоятельства. 20 января не стало отца певца Шоты Меладзе.

Меладзе также должен был выступить в Алма-Ате 20, 23 и 25 января. Концерты были перенесены на 2, 4 и 6 февраля.

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