«Девушка помогла ей отбиться»: агент Бьянки рассказал о нападении мужчины с куском дерева

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) подверглась нападению в центре Москвы, когда ехала в маникюрный салон. Об этом «Газете.Ru» сообщил агент артистки Максим. Спастись от нападавшего, по его словам, Бьянке помогла сотрудница салона.

«Вчера это произошло. Вечером она ехала на наращивание ногтей в центре Москвы, в салон. Когда уже подходила, на нее напал этот мужчина. Слава Богу, что девочка, которая ее встретила, помогла отбиться, и они быстро забежали в салон. Была очень странная ситуация, что какой-то мужчина после выхода Бьянки из машины начал за ней бежать. Бьянка сказала, что у него был какой-то кусок дерева в руках. Говорит, что это не похоже было на дубину. Просто деревянный кусок, большое дерево, с которым он на нее накинулся», — рассказал он.

Представитель певицы отметил, что нападение произошло неожиданно, поэтому невозможно понять, был это случайный прохожий или фанат. Певица намерена обратиться в полицию по факту инцидента. Сейчас Бьянка опасается покидать свой дом.

«Сейчас она закрылась дома на четыре замка, переживает по этому поводу. Страшно, что на девушку так нападают. Все произошло внезапно. Как она говорила мне, она никогда его не видела. С юристом обсуждается вопрос того, чтобы написать какое-то заявление, с правоохранительными органами как-то, чтобы они посодействовали, съездить на место происшествия. Может быть, этот человек там еще раз появится», — заключил представитель певицы.

О том, что певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы, сообщил Telegram-канал Shot. Артистка заявила, что мужчина с «лицом Чикатило» хотел насильно запихнуть ее в машину.

Ранее Бьянка решила сделать пластику живота и ягодиц после похудения на 30 килограммов.