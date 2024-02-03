Валерия Ланская рассказала о новом статусе после расставания с женихом

Актриса Валерия Ланская вышла в свет после расставания с женихом. Об этом сообщает mk.ru.

Ланская подтвердила, что теперь стала «завидной невестой». Она отметила, что у нее хорошее и «боевое» настроение.

В 2022 году Ланская рассказала, что встречается с коллегой Эдгаром Голосным. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. В мае 2023 года балетмейстер сделал Ланскую своей невестой.

В октябре 2023 года Голосной признался, что свадьба с Ланской не состоится. В социальных сетях актриса подтвердила расставание с балетмейстером. Свой разрыв она прокомментировала словами: «Так бывает».

Ланская также была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

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