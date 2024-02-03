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Бьянка заявила о попытке похищения

Shot: певицу Бьянку попытались похитить в центре Москвы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) заявила о попытке похищения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

38-летняя певица заявила, что 2 февраля 2024 года около шести вечера она подходила к салону маникюра, когда к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто.

В беседе с изданием Липницкая призналась, что закричала так, что «в Минске было слышно», после чего похититель якобы испугался и убежал. Она уточнила, что в мужчине было около двух метров роста, он был одет в темный пуховик, а лицом походил на маньяка Чикатило.

Адвокат певицы решает, будет ли подано заявление в полицию. Бьянка обратилась за помощью к психологу, поскольку после нападения не чувствует себя в безопасности и боится одна выходить на улицу.

Накануне Бьянка пришла на музыкальное мероприятие «Вечерний Звук» в спортивном красном костюме в стиле героев сериала «Слово пацана». Образ она дополнила черной бейсболкой, очками и золотой подвеской. Певица вышла на публику после похудения на 30 килограммов.

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