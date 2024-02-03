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Тарантино начнет съемки последнего фильма в 2025 году

Режиссер Тарантино начнет съемки фильма «Кинокритик» с Питтом в 2025 году

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Global Look Press

Режиссер Квентин Тарантино начнет съемки своего последнего фильма «Кинокритик» в 2025 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Производство десятой картины, которая, по словам Тарантино, должна стать в его карьере последней, задерживается, по данным портала, из-за исполнителя одной из главных ролей Брэда Питта.

Питт до конца 2024 года будет сниматься в картине Джозефа Косински про «Формулу-1» для Apple.

«Кинокритика» должны были начать снимать еще в сентябре 2024 года, но производство было отложено из-за забастовок гильдий актеров и сценаристов в Голливуде.

По сюжету картины талантливый кинокритик публикует свои рецензии на популярные фильмы в журнале для взрослых. Действие «Кинокритика» развернется в Южной Калифорнии в 1977 году.

О том, что одну из главных ролей в картине сыграет Брэд Питт, стало известно накануне.

Ранее был раскрыт сюжет фильма, для которого Леонардо Ди Каприо перевоплотится в хиппи.

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