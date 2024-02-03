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Раскрыт сюжет фильма, для которого Ди Каприо перевоплотится в хиппи

Ди Каприо сыграет бывшего хиппи в экранизации романа «Вайнленд» Пинчона

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Global Look Press

Раскрыт сюжет нового фильма, в котором актер Леонардо Ди Каприо снимется у Пола Томаса Андерсона. Об этом сообщает портал World Of Reel.

Издание узнало, что Ди Каприо перевоплотится в хиппи для экранизации книги Томаса Пинчона «Вайнленд».

Сюжет «Вайнленда» разворачивается в 1984 году, после переизбрания президента США Рональда Рейгана. Главный герой Зойд Виллер — бывший хиппи, которого настигают проблемы из прошлого. Уточняется, что действие будет перенесено в настоящее время.

Накануне 49-летний Леонардо Ди Каприо переоделся в образ бездомного человека для роли в новом фильме Андерсона. На съемочной площадке голливудский актер был запечатлен в грязной одежде. Артист надел темно-серую футболку, красный длинный халат в клетку, синие джинсы, кроссовки с оранжевой подошвой, черную шапку и солнцезащитные очки.

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