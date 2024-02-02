Продюсер Лавров считает, что значимость Ротару была выше Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров заявил, что несмотря на большое влияние Аллы Пугачевой на продюсеров, она не могла «задвинуть» свою конкурентку Софию Ротару. Его слова передает NEWS.ru.

«Она [Ротару] была всесоюзной любимицей, собирала дворцы спорта, народная хуторянка Советского Союза. Она, кстати, первая получила звание народной артистки СССР, вторая получила Пьеха, а третья уже Пугачева», — вспомнил Лавров.

По его словам, продюсеры действительно часто интересовались мнением Пугачевой об артистах, так как она была рейтинговой певицей, чье появление всегда вызывало ажиотаж. Он заявил, что Пугачева не запрещала артистов, однако телеканалы знали, с кем артистка готова выходить на сцену, а с кем — нет, оттого брали звезд под нее.

Недавно Лавров рассказал, что в ближний круг семьи певицы Аллы Пугачевой входили Юдашкины, Александр Буйнов с женой и Борис Моисеев. Он добавил, что в окружении Пугачевой также были пародист Сергей Пенкин, певец Валерий Леонтьев, продюсер Александр Доцман и звукорежиссер Александр Кальянов. По словам концертного директора, Юдашкины и Буйновы часто навещали артистку.

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