Звездный адвокат объяснил запрет на въезд в ОАЭ Верке Сердючке

Адвокат Сергей Жорин считает, что власти ОАЭ не хотят, чтобы на территории их страны артисты конфликтовали друг с другом, поэтому запрещают концерты российских и украинских артистов. Его слова передает NEWS.ru.

«Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это «снаружи». У нас это делать не нужно», — заявил защитник.

Он назвал политику в отношении звезд правильной и справедливой. Об этом Жорин сказал на фоне новостей о том, что Верке Сердючке (настоящее имя — Андрей Данилко) пожизненно запретили въезд в страну из-за «разжигание межнациональной розни».

2 февраля в пресс-службе Данилко заявили, что артист получил подтверждение о запрете на въезд в Эмираты из собственных источников. Певец считает, что власти ОАЭ приняли подобное решение «по указанию российской верхушки». Он назвал произошедшее личной местью.

13 января Telegram-канал Mash сообщал, что в ОАЭ оштрафовали Верку Сердючку за то, что на одном из корпоративов в 2022 году певец «успел вывалить кучку антироссийского».

Ранее рэпер Птаха призвал Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) поддержать Россию.