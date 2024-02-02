Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскрыл «ближний круг» Пугачевой

Продюсер Лавров заявил, что в ближний круг Пугачевой входили Юдашкины и Моисеев

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Сергей Лавров заявил в беседе с News.ru, что в ближний круг семьи певицы Аллы Пугачевой входили Юдашкины, Александр Буйнов с женой и Борис Моисеев.

Лавров добавил, что в окружении Пугачевой также были пародист Сергей Пенкин, певец Валерий Леонтьев, продюсер Александр Доцман и звукорежиссер Александр Кальянов. По словам концертного директора, Юдашкины и Буйновы часто навещали артистку.

Лавров отметил, что у Пугачевой также был якобы «дальний круг». В него входили артисты, которых певица не приглашала в гости, но разрешала им выступать с собой на «Рождественских встречах» и на других телевизионных программах и сборных концертах с ее участием.

После начала Специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Михалков рассказал о судьбе Пугачевой в случае возвращения в Россию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами