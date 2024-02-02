Продюсер раскрыл «ближний круг» Пугачевой

Концертный директор Сергей Лавров заявил в беседе с News.ru, что в ближний круг семьи певицы Аллы Пугачевой входили Юдашкины, Александр Буйнов с женой и Борис Моисеев.

Лавров добавил, что в окружении Пугачевой также были пародист Сергей Пенкин, певец Валерий Леонтьев, продюсер Александр Доцман и звукорежиссер Александр Кальянов. По словам концертного директора, Юдашкины и Буйновы часто навещали артистку.

Лавров отметил, что у Пугачевой также был якобы «дальний круг». В него входили артисты, которых певица не приглашала в гости, но разрешала им выступать с собой на «Рождественских встречах» и на других телевизионных программах и сборных концертах с ее участием.

После начала Специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Михалков рассказал о судьбе Пугачевой в случае возвращения в Россию.