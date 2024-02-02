Птаха обратился Моргенштерну*: «Топи за своих»

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) обратился к своему коллеге Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) в интервью YouTube-проекту Tatrka Fm.

«Помню, он там говорил, типа: «Зачем нам 9 Мая? Нам нужны свои победы». Так вот, Морген, топи сейчас за своих [за Россию], и у тебя будет своя победа, твоего поколения», — заявил исполнитель.

Нуриев предположил, что некоторые российские артисты уехали из страны на фоне СВО, так как им сделали «хорошее предложение». Он признался, что ему тоже предлагали поступить подобным образом, то он отказался.

«Берем, например, Моргенштерна, я не отрицаю его талант. Но в какой-то момент он делает оппозиционную песню, и она появляется везде, на всех ресурсах. И мы получаем Моргена, который «на стиле», который худеет и откуда-то берет огромные бабки на продвижение своего материала», — заметил Птаха.

В марте 2023 года Птаха поделился впечатлениями от совместной с музыкантами QDR и 3022 поездки в Донбасс. По его словам, они побывали в Донецке, Волновахе и Алчевске, ездили на вторую линию и на полигон. Во время путешествия им удалось пообщаться с военными и местными жителями.

Ранее сообщалось, что в России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость».