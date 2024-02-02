Стала известна дата выхода российской версии «Постучись в мою дверь»

Российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь» выйдет 12 февраля в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет сконцентрируется на персонажах Сергее и Саше. Герои заключают сделку, согласно которой девушка вынуждена притворяться новой пассией мужчины, чтобы получить работу в успешной компании. Режиссером картины выступил Всеволод Аравин. Актриса Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата).

В каст также вошли: Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, они сыграют подруг главной героини. Звезда сериала «Разведчицы» Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя. Игорь Жижикин сыграет отца Сергея. Актер убежден, что шоураннерам удастся создать проект, который будет интересен как поклонникам оригинала, так и новым зрителям.

В турецком сериале «Постучись в мою дверь» два сезона, они вышли в 2020 и 2021 году. Сериал смотрели в 85 странах мира.

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