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Зои Салдана о новом «Аватаре»: «Кэмерон поразил нас»

Актриса Зои Салдана заявила, что зрителей ждет взрыв мозга в следующем «Аватаре»

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20th Century Fox Film Corporation

Актриса Зои Салдана заявила, что будущие фильмы по вселенной «Аватара» будут удивительными. Ее слова передает Collider.

«Аватар 3» будет потрясающим, а четвертый и пятый — просто взрыв мозга. Джеймс Кэмерон поразил нас. Это его наследие... Мы все думали, что «Титаник» станет его главным наследием, а оказалось что «Аватар»...» — призналась актриса.

Салдана добавила, что вся команда фильма рада быть частью новаторской работы режиссера, съемки четвертой части начнутся уже на следующей неделе. Премьера «Аватара 4» запланирована на 2029 год.

В ноябре 2023 года, режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. В ней главные герои фильма — землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) — отправятся на другие планеты системы Альфа-Центавра.

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» — второй части — состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Титаник». В последней на данный момент части воспитывающие детей Джейк Салли и Нейтири с планеты Пандора вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино.

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