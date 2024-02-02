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Макеева решила подать в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена»

Актриса Макеева подала в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Анастасия Макеева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей приходится подавать в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена».

Макеева объяснила, что театр, из которого она ушла более полугода назад, до сих пор используют ее лицо на афишах мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Вий» и «Чикаго. Mamma Mia», чтобы привлечь клиентов. По словам артистки, она получает много жалоб от поклонников, которые купили билеты на спектакль. Фанаты приходили на постановку ради актрисы, но позже оказывалось, что она в ней не участвует.

Макеева опубликовала переписку с фанаткой, которая рассказала, что прилетела из Башкирии в Санкт-Петербург, чтобы увидеть артистку в мюзикле «Мастер и Маргарита». Актриса сообщила, что больше не работает в этом театре. В ответ поклонница отметила, что в рекламе Макееву показывают.

«Афанасьева Ирина обманывает людей и не убирает мое изображение, за что приходится на нее подавать в суд», — заявила актриса.

Макеева призналась, что получает десятки подобных сообщений.

«Я ушла из театра уже более полугода назад, и не раз мой адвокат посылал письма с требованием не использовать мое изображение в афише, но хозяйка театра Ирина Афанасьева продолжает обманывать зрителей», — возмутилась артистка.

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