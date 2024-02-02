Звезда «Ранеток» раскрыла подробности личной жизни

Бывшая участница группы «Ранетки» Нюта Байдавлетова призналась в беседе с Voice, что у нее нет возлюбленного.

По словам Байдавлетовой, на данный момент в ее жизни нет мужчины, который мог бы полностью занять ее сердце. Однако у артистки есть симпатии и источник вдохновения. Певица уточнила, что не транслирует свою личную жизнь в социальных сетях, хоть и делится многим с подписчиками.

«Песни пишутся, а значит, есть о ком», — уточнила исполнительница.

Байдавлетова рассказала, что у нее нет представлений, как должен выглядеть ее партнер. Для нее важно, чтобы в отношениях люди принимали и уважали друг друга.

«Даже если у людей есть разные цели, должна быть одна общая. Это сложный вопрос пока. Всегда мои представления в итоге отличаются от моих симпатий», — поделилась певица.

Нюта Байдавлетова стала известна после участия в группе «Ранетки». Она заняла место вокалистки и барабанщицы Леры Козловой в ноябре 2008 года. В 2013-м коллектив распался. В 2017 году Нюта выпустила свою первую сольную песню «Принадлежу».

Ранее экс-солистка «Ранеток» осудила Фадеева за отказ работать с Глюкозой.