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Звезда «Ранеток» раскрыла подробности личной жизни

Певица Нюта заявила, что у нее нет возлюбленного

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Личный архив певицы

Бывшая участница группы «Ранетки» Нюта Байдавлетова призналась в беседе с Voice, что у нее нет возлюбленного.

По словам Байдавлетовой, на данный момент в ее жизни нет мужчины, который мог бы полностью занять ее сердце. Однако у артистки есть симпатии и источник вдохновения. Певица уточнила, что не транслирует свою личную жизнь в социальных сетях, хоть и делится многим с подписчиками.

«Песни пишутся, а значит, есть о ком», — уточнила исполнительница.

Байдавлетова рассказала, что у нее нет представлений, как должен выглядеть ее партнер. Для нее важно, чтобы в отношениях люди принимали и уважали друг друга.

«Даже если у людей есть разные цели, должна быть одна общая. Это сложный вопрос пока. Всегда мои представления в итоге отличаются от моих симпатий», — поделилась певица.

Нюта Байдавлетова стала известна после участия в группе «Ранетки». Она заняла место вокалистки и барабанщицы Леры Козловой в ноябре 2008 года. В 2013-м коллектив распался. В 2017 году Нюта выпустила свою первую сольную песню «Принадлежу».

Ранее экс-солистка «Ранеток» осудила Фадеева за отказ работать с Глюкозой.

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