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Режиссер Дьяченко рассказал, что скончавшийся оператор Капинос делал артистов красивыми в кадре

Режиссер Дьяченко назвал деликатным и чутким скончавшегося оператора Капиноса

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Оператор Павел Капинос, скончавшийся в четверг, был талантливым и чутким человеком. Об этом «Газете.Ru» рассказал режиссер Дмитрий Дьяченко. Он отметил, что Капинос «чувствовал нюансы кадра» и всегда старался снять актеров красиво.

«Паша был невероятно талантливым, очень чутким, деликатным оператором. Он чувствовал нюансы кадра больше других, любил артистов и старался сделать их красивыми в кадре. Никогда он не был грубым, не вмешивался резко в процесс. И это его деликатность всегда хорошим образом отображалась в мягкой картинке. Он любил жизнь, был позитивным. Много у него было трудностей в жизни, но он в основном радовал и подбадривал остальных. Очень грустная утрата для всех нас. Талантливых людей мало», — сказал он.

О смерти 48-летнего оператора Павла Капиноса 2 февраля сообщила в Telegram-канале режиссер Анна Меликян, с которой он работал над съемками фильма «8» и некоторыми рекламными роликами. Режиссер назвала Капиноса одним из лучших операторов в стране и уточнила, что у него остановилось сердце.

Капинос в качестве оператора снял фильмы «Холостяки», «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Отель Элеон», «Беспринципные», «Мертвое озеро», части франшизы «Последний богатырь» «Корень зла» и «Посланник Тьмы 2» и «Ждун». Также он был оператором клипа певицы МакSим «Мой рай».

Ранее актеры Театра им. Комиссаржевской назвали себя сиротами после смерти худрука Новикова.

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