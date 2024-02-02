«Не люблю слово «отчим»: Кирилл Туриченко о планах на семью

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в интервью «СтарХиту» признался, что ему не нравится, когда его называют отчимом.

«Ну, вы знаете, я не очень люблю слово «отчим»… Не использую его в своем лексиконе. С моей мамой живет ее любимый человек, он любит мою маму, и я никогда не называл его отчимом. Он скорее мой друг. И точно такая же ситуация у меня с Платоном. Мы с ним хорошие, близкие друзья», — пояснил Туриченко.

Он также заверил, что хочет завести «побольше» общих детей с супругой Дарьей Тарасовой. Певец добавил, что официальная регистрация брака с супругой никак не повлияла на их семейную жизнь. По словам Туриченко, до свадьбы они жили счастливо, после церемонии ничего не изменилось.

В конце декабря Кирилл Туриченко рассказал, как сделал предложение девушке на съемках клипа. Музыкант решил сообщить будущей супруге Дарье Тарасовой, что хочет снять их свадьбу на видео. По словам певца, его возлюбленная была уверена, что церемония будет постановочной, но Туриченко пригласил выездную регистрацию, поэтому свадьба была официальной.

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