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Режиссер Баранов рассказал об этапах работы над фильмом про Жириновского

Режиссер Баранов заявил о подготовке сценария к фильму про Жириновского

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Компания Bazelevs/РИА Новости

Режиссер Александр Баранов в разговоре с РИА Новости заявил, что сейчас готовится сценарий к фильму про жизнь экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского.

«Предположительно, буду режиссером картины. Проект только начинается, сейчас готовят сценарий. Пока ведем переговоры с продакшеном, определяем, с кем будем работать. Все остальное — потом. Об актерах говорить рано», — заверил Баранов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что партия планирует снять игровой фильм о Жириновском, как об одном из ключевых политических деятелей современной России. Политик считает, что фильм о его коллеге поможет россиянам оценить жизненный путь Жириновского, а также сможет увлечь интересным сюжетом.

«Сейчас прорабатываем сценарий, подбираем актеров. Кто будет играть главную роль, пока раскрывать не будем», — резюмировал Слуцкий.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию. В России даже выпустили почтовую марку с изображением Жириновского. На ней изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством».

Ранее посол Израиля рассказала о ВНЖ участников «Би-2» в стране.

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