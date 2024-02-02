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Экс-солистка «Ранеток» осудила Фадеева за отказ работать с Глюкозой

Певица Нюта заявила, что Максу Фадееву не стоило отрекаться от Глюкозы

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Личный архив певицы

Экс-солистка «Ранеток», певица Нюта в интервью The Voice осудила продюсера Макса Фадеева за отказ сотрудничать с певицей Глюкозой после вечеринки Ивлеевой.

«Я, если честно, ничего не знаю об этом конфликте, не знаю всех деталей и того, что происходило у них внутри. Но если он не хочет себя ассоциировать со своим проектом, то по мне, это неправильная позиция. Глюкоза для меня легендарный проект, который вызывает очень теплые воспоминания», — уточнила Нюта.

Она убеждена, что песни проекта Глюкоза стали культовыми, для многих россиян они имеют значительную культурную ценность, как и сама певица Наталья Чистякова-Ионова. Нюта предположила, что Фадеев сделал столь «громкие заявления» на фоне эмоций из-за скандала. Исполнительница считает, что прошлое стереть невозможно, а отречься от него достаточно тяжело.

В конце декабря Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. По его словам, певица «дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы».

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