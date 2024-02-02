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«Слюнявые животные»: биограф рассказал, чем заразилась от собак Элизабет Тейлор

Вышла книга о зависимостях актрисы Элизабет Тейлор

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g90/Global Look Press

Вышла новая книга об актрисе Элизабет Тейлор «Эротическое бродяжничество», написанная биографом Роджером Льюисом. Как сообщает Page Six, книга, в частности, рассказывает об алкогольной и наркотической зависимостях голливудской звезды.

Льюис напомнил, что еще в 1958 году Тейлор выбрали на главную роль в фильме студии 20th Century Fox's «Клеопатра», она стала первой актрисой, которой заплатили за роль в кино миллион долларов. Однако здоровье Тейлор не позволяло приступить к съемкам в Великобритании. Утверждается, что ее мужу, певцу Эдди Фишеру, студия платила $150 тысяч, чтобы он обеспечивал приезд Тейлор на площадку, следил за ее диетой и выгуливал ее многочисленных собак.

«Она глотала таблетки и пила большую часть дня. Комнаты были заполнены линяющими кошками и невыгулянными псами, царила атмосфера бардака», — приводит Льюис воспоминания навестившего Тейлор писателя Трумена Капотен.

Образ жизни в итоге, пишет Льюис, подорвал здоровье актрисы. В 1960 году ее госпитализировали в одну из лондонских клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за мальтийской лихорадки. Ею она заразилась, предполагает автор биографии, от своих «слюнявых, бесчисленных, ужасных животных, что делили с ней постель». В 1961 году Тейлор госпитализировали с пневмонией, после чего британские съемки «Клеопатры» были отменены, и производство «переехало» в Рим и сменило режиссера.

Элизабет Тейлор — американская актриса театра и кино. Многие называли ее «королевой Голливуда». За свою жизнь Тейлор снялась в 69 фильмах. Она трижды была удостоена премии «Оскар». Знаменитость стала первой актрисой, которая получила за съемки в картине гонорар в размере миллиона долларов.

Недавно стало известно, что в документальном сериале о Тейлор снимется звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

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