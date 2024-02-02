«Три богатыря и Пуп Земли» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым российским мультфильмом, собрав более 1 миллиарда рублей в прокате. Об этом пишет ТАСС.

«В наступившем году исполняется 20 лет нашей богатырской франшизе, первый мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» вышел в декабре 2004 года. За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии «Мельница», — заявил глава киностудии Сергей Сельянов.

Он также отметил, что руководство студии делало более консервативные прогнозы на успех фильма, однако они рады побить рекорд по сборам среди российских мультфильмов.

12-й мультфильм франшизы «Три богатыря» вышел 28 декабря. За прокат анимации отвечает «Вольга». Производством занималась студия «Мельница». Предыдущий анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне» вышел в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря» — российская франшиза полнометражных мультфильмов, рассказывающих о приключениях трех самых известных богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Первым проектом серии стал «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). Затем вышли анимационные фильмы «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007).

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