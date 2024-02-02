Размер текста
А
А
А

В России выйдет киноальманах новелл про любовь с Мариной Александровой и Анной Снаткиной

Премьера серии новелл «Осторожно — любовь» состоится в День всех влюбленных

close
100%
KION

В День всех влюбленных в России выйдет киноальманах новелл про романтические отношения «Осторожно — любовь». Цифровой релиз шоу состоится на стриминговой платформе KION.

«Прекрасный сценарий – одновременно ироничный и философский. Отлично написанные диалоги, что очень важно для меня лично. Режиссер Кирилл Васильев — тонко чувствующий проблемы взаимоотношений, возникающие между семейными парами», — заявила исполнительница одной из главных ролей Анна Снаткина.

Киноальманах поделен на семь новелл, каждая из которых в той или иной степени рассказывает об отношениях между мужчиной и женщиной. Некоторые сюжеты расскажут о травмирующей или неразделенной любви, другие же эпизоды поведают о романах, которым и не суждено было начаться. Короткометражные новеллы смогут передать зрителям взгляды разных людей на любовь, секс, романтику и другие аспекты человеческих отношений.

В главных ролях: Марина Александрова, Анна Снаткина, Мила Ершова, Павел Баршак, Даниил Воробьев, Нино Нинидзе, Анастасия Красовская, Оскар Кучера и другие известные российские актеры. Премьера состоится 14 февраля.

Ранее Netflix показал первые кадры из продолжения «Игры в кальмара».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами