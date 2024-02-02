В России выйдет киноальманах новелл про любовь с Мариной Александровой и Анной Снаткиной

В День всех влюбленных в России выйдет киноальманах новелл про романтические отношения «Осторожно — любовь». Цифровой релиз шоу состоится на стриминговой платформе KION.

«Прекрасный сценарий – одновременно ироничный и философский. Отлично написанные диалоги, что очень важно для меня лично. Режиссер Кирилл Васильев — тонко чувствующий проблемы взаимоотношений, возникающие между семейными парами», — заявила исполнительница одной из главных ролей Анна Снаткина.

Киноальманах поделен на семь новелл, каждая из которых в той или иной степени рассказывает об отношениях между мужчиной и женщиной. Некоторые сюжеты расскажут о травмирующей или неразделенной любви, другие же эпизоды поведают о романах, которым и не суждено было начаться. Короткометражные новеллы смогут передать зрителям взгляды разных людей на любовь, секс, романтику и другие аспекты человеческих отношений.

В главных ролях: Марина Александрова, Анна Снаткина, Мила Ершова, Павел Баршак, Даниил Воробьев, Нино Нинидзе, Анастасия Красовская, Оскар Кучера и другие известные российские актеры. Премьера состоится 14 февраля.

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