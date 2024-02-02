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Netflix показал первые кадры из продолжения «Игры в кальмара»

Вышли первые кадры второго сезона сериала «Игра в кальмара»

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Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры второго сезона о жестокой игре на выживание «Игры в кальмара».

По сюжету, персонажи возвращаются в игру, чтобы снова сразиться за огромную сумму денег.

Во втором сезоне «Игры в кальмара» появятся Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Чо Юри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин-квон, Чхве Сын Хен, Но Джэ-вон, Вон Джи-ан и Пак Гю Ен.

Продолжение сериала выйдет в 2024 году, однако точная дата релиза второго сезона «Игры в кальмара» пока неизвестна.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в 2021 году и стал самым успешным сериалом Netflix и первым корейским сериалом, возглавившим топ просматривания в США. После он занял первое место по просмотрам во всех 94 странах, где Netflix собирал соответствующие данные.

Героями первого сезона стали персонажи, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание. 454 претендента на огромный денежный приз выбывают один за другим, однако победитель в итоге не довольствуется призом и решает разобраться, кто стоит за игрой.

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