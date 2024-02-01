Глава МИД Израиля встретился с музыкантами «Би-2»

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), что встретился с музыкантами группы «Би-2», которые были депортированы из Таиланда.

«Сегодня я встретился с участниками группы «Би-2», одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после задержания в Таиланде. Я сказал им, что счастлив тому, что мы смогли вывезти их в Израиль, ведь им грозила экстрадиция в Россию, а там — долгое заключение», — написал министр в своем сообщении, добавив фразу «музыка победит».

Кац также отметил, что Израиль — единственная страна в мире, которая делает все, чтобы ни один ее гражданин не остался брошен на произвол судьбы.

31 января стало известно, что израильский консул и иммиграционные органы Таиланда договорились о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2».

30 января сообщалось, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль.

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».