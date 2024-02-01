Размер текста
А
А
А

Глава МИД Израиля встретился с музыкантами «Би-2»

Глава МИД Израиля Кац: счастливы, что смогли вывезти «Би-2» из Таиланда

close
100%
Israel_katz/X

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), что встретился с музыкантами группы «Би-2», которые были депортированы из Таиланда.

«Сегодня я встретился с участниками группы «Би-2», одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после задержания в Таиланде. Я сказал им, что счастлив тому, что мы смогли вывезти их в Израиль, ведь им грозила экстрадиция в Россию, а там — долгое заключение», — написал министр в своем сообщении, добавив фразу «музыка победит».

Кац также отметил, что Израиль — единственная страна в мире, которая делает все, чтобы ни один ее гражданин не остался брошен на произвол судьбы.

31 января стало известно, что израильский консул и иммиграционные органы Таиланда договорились о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2».

30 января сообщалось, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль.

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».

Все новости на тему:
Задержание «Би-2» в Таиланде
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами