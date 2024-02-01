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Журналиста РИА Новости не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Израиле

РИА Новости: журналистов РФ не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Тель-Авиве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Корреспондента РИА Новости, съемочную группу ВГТРК и «группу фрилансеров», аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пресс-конференция была организована МИД Израиля после депортации музыкантов из Таиланда.

Как передает агентство, представитель группы при виде журналистов заявил, что их не пустят на встречу с музыкантами, хотя у них было официальное приглашение. Представители рок-группы «наотрез отказались» с ними общаться, пригрозив отменой мероприятия.

Менеджер «Би-2» «практически силой попытался вывести корреспондента РИА Новости из лобби отеля» и вызвал охрану, пишет агентство.

Утром 1 февраля участники группы «Би-2» прилетели в израильский Тель-Авив после депортации из Таиланда.

31 января стало известно, что израильский консул и иммиграционные органы Таиланда договорились о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2».

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».

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