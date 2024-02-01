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Лариса Лужина рассказала о влюбленности в мужа коллеги

Актриса Лариса Лужина призналась, что была влюблена в мужа Светланы Светличной

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Лужина призналась в беседе с moslenta.ru, что была влюблена в мужа коллеги Светланы Светличной.

Лужина рассказала, что у нее были серьезные чувства к актеру Владимиру Ивашову. Однако они были невзаимные. Лужина назвала Ивашова одним из самых прекрасных людей, которых знала.

«Но у него с первого или со второго курса ВГИКа — любовь со Светой Светличной», — поделилась артистка.

В январе Лариса Лужина рассказала, что музыкант Владимир Высоцкий сильно переживал из-за того, что его не признавали поэтом. По словам артистки, коллеги Высоцкого не спешили пускать его «в свою элиту». Лужина заявила, что поэты Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский не видели в Высоцком равного и считали его «просто песенником».

Лужина отметила, что познакомилась с Высоцким еще до съемок фильма Станислава Говорухина «Вертикаль». Она объяснила, что музыкант дружил с ее первым мужем, кинооператором Алексеем Чардыниным. После разрыва с супругом артистка также перестала общаться с певцом. Затем они увиделись на съемках картины Говорухина.

Ранее Лужина опровергла, что называла Пугачеву быдлом.

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