Театр сатиры скоро возобновит спектакли на основной сцене после пожара

Показы спектаклей на основной сцене московского Театра сатиры, где случился пожар, планируется возобновить с 2 февраля. Об этом в Telegram cообщила пресс-служба культурного учреждения.

Как заявили в пресс-службе, спектакль «Укрощение строптивой» на основной сцене театра, который должен был пройти в четверг, 1 февраля, отменяется в связи с проведением комплекса работ для восстановления полноценного функционирования театра.

Там отметили, что в ближайшее время зрителям вернут деньги в полном объеме.

До этого Театр сатиры отменил некоторые представления до 4 февраля из-за недавнего пожара.

Пожар в Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий, возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении. С тех пор театр уже отменял спектакли из-за последствий возгорания.

Ранее в петербургском кинотеатре «Художественный» произошел пожар.