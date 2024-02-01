Стало известно о доходах кинокомпании Алексея Гуськова

Актер Алексей Гуськов заработал на своей кинокомпании 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, выручка ООО «58,5 Продакшн» составила 36 миллионов рублей, а прибыль — 1,1 млн. Компания занимается производством фильмов, сериалов и телевизионных программ. Как отмечает издание, Гуськов погасил все задолженности, связанные с кинокомпанией.

В 1983 году Алексей Гуськов окончил Школу-студию МХАТ. С 1984 по 1986 год он служил в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. С 1986 по 1988 год — в Театре на Малой Бронной, в 1988–1991 годах — в театре «Детектив». На данный момент артист занимается преподавательской работой в Школе-студии МХАТ.

Кинодебют Гуськова состоялся в 1985 году в картине «Личное дело судьи Ивановой». В его фильмографии более ста работ. Он сыграл в проектах «Незнайка на Луне», «Серебряные коньки», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Мастер и Маргарита», «Союз спасения. Время гнева».

В сентябре 2022 года Гуськов назвал «глупостью» запрет русской культуры на Западе.

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