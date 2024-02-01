Невестка Дробыша вспомнила, как чуть не вышла замуж за экс-солиста «Челси»

Певица Александра Гуркова призналась в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что хотела выйти замуж за певца Романа Архипова.

«Я платье свадебное выбирала в какой-то момент. <…> Это была бы рок-свадьба века. Хотя навряд ли. Там было такое платье. Цвета шампанского, как сейчас помню. Оно не особо было рокерское», — поделилась артистка.

Гуркова отметила, что начала роман с Архиповым в конце съемок «Фабрики звезд». После проекта они поехали в тур как пара. Однако певцы не хотели афишировать свои отношения. Артистка намекнула, что не жалеет о том, что не вышла замуж за исполнителя. По ее мнению, не все отношения должны заканчиваться свадьбой.

«Иногда лучше не жениться. Это говорю я. Человек, который был уверен, что мои первые отношения закончатся свадьбой. И с первых отношений своих я вышла… Хорошо, что они не закончились свадьбой», — рассказала певица.

Гуркова замужем за старшим сыном продюсера Виктора Дробыша Валерием. Пара поженилась в 2013 году, у супругов четверо детей: Иван, Маруся, Мика и Шанти.

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