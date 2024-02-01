Размер текста
А
А
А

На ВДНХ в честь Дня влюбленных разыграют свидание в одном из павильонов

Выставка «Найти Бэнкси» устроит розыгрыш на ночь в отеле

close
100%
Пресс-служба выставки «Найти Бэнкси»

Выставка «Найти Бэнкси» устроит розыгрыш для пар в честь Дня святого Валентина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Представители выставки подготовили для победивших влюбленных специальную программу. Пара сможет посетить экскурсию «Любовь. Граффити. Бэнкси», поужинать при свечах и прийти на киносеанс в репродукцию номера «Отеля за стеной». Розыгрыш проходит до 12 февраля, само мероприятие состоится 14-го числа.

На выставке «Найти Бэнкси» воссоздали детали интерьера отеля «Walled Off» («За стеной») прямо в стенах Павильона №22 на ВДНХ.

Отель «Walled Off» был основан группой креативщиков и Бэнкси в марте 2017 года. Изначально он представлял из себя временную выставку, призванную привлечь внимание к напряженной обстановке в том регионе.

Выставка «Найти Бэнкси» пройдет с 10 января по 19 мая 2024 года в Москве. На ней представили более 150 копий работ анонимного стрит-арт художника под псевдонимом Бэнкси. Посетители смогут увидеть репродукции новых произведений творца — от граффити до инсталляций и от скульптур до аниматронных роботов.

Ранее Путин заявил, что родился и вырос в Эрмитаже.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами