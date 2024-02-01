На ВДНХ в честь Дня влюбленных разыграют свидание в одном из павильонов

Выставка «Найти Бэнкси» устроит розыгрыш для пар в честь Дня святого Валентина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Представители выставки подготовили для победивших влюбленных специальную программу. Пара сможет посетить экскурсию «Любовь. Граффити. Бэнкси», поужинать при свечах и прийти на киносеанс в репродукцию номера «Отеля за стеной». Розыгрыш проходит до 12 февраля, само мероприятие состоится 14-го числа.

На выставке «Найти Бэнкси» воссоздали детали интерьера отеля «Walled Off» («За стеной») прямо в стенах Павильона №22 на ВДНХ.

Отель «Walled Off» был основан группой креативщиков и Бэнкси в марте 2017 года. Изначально он представлял из себя временную выставку, призванную привлечь внимание к напряженной обстановке в том регионе.

Выставка «Найти Бэнкси» пройдет с 10 января по 19 мая 2024 года в Москве. На ней представили более 150 копий работ анонимного стрит-арт художника под псевдонимом Бэнкси. Посетители смогут увидеть репродукции новых произведений творца — от граффити до инсталляций и от скульптур до аниматронных роботов.

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