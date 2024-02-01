Автоэксперт оценил, стоит ли покупать машину в кредит в условиях высоких ставок

Россиянам, которые хотят приобрести автомобиль в кредит, не стоит откладывать эту идею, несмотря на высокие ставки. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он отметил, что ставки по кредиту скорее всего начнут снижаться только во втором полугодии. При этом цены на машины к этому времени могут подрасти, когда же в настоящее время для россиян действуют многие выгодные предложения.

«Многие китайские производители предлагают скидки до 15% от стоимости автомобиля, дисконт в 400 тыс. рублей уже не является чем-то из ряда вон выходящим. Так что вывод такой: если нужен автомобиль — покупайте, сейчас самое время. Только выбирайте выгодные кредитные программы. У многих компаний есть партнерские банки, там кредиты ниже», — отметил Моржаретто.

В конце декабря вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в 2024 году приобрести автомобиль, воспользовавшись программой льготного автокредитования, смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что число россиян с пятью и более кредитами удвоилось за два года.