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Невестка Виктора Дробыша вспомнила, как плюнула Дмитрию Колдуну в лицо

Певица Гуркова заявила, что у нее произошел конфликт с Колдуном на «Фабрике звезд»

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Певица Александра Гуркова призналась в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что у нее случился конфликт с артистом Дмитрием Колдуном на съемках «Фабрики звезд».

Гуркова объяснила, что с самого начала проекта Колдун до нее часто «докапывался». Артистка предположила, что он подшучивал над ней из-за ее характера. Певица призналась, что «моментально взрывалась» из-за подколов.

Гуркова вспомнила, как в один день Колдун начал снова «троллить и подначивать» ее. Певица рассказала, что около сорока минут просила его остановиться, но тот продолжал. В итоге она плюнула Колдуну водой в лицо. Однако, как отметила артистка, в эфир «Фабрики звезд» вошел момент только с плевком. По словам исполнительницы, из-за монтажа кажется, что она плюнула в артиста водой просто так.

«Человек не понимает, я сказала десять раз русским языком: «Пожалуйста, не надо. Не хочу. Не момент, неинтересно, все, не хочу». И я выплюнула эту воду в лицо. Но показали что? Что я придурочная, конечно», — поделилась певица.

После этого инцидента Гуркова решила поговорить с Колдуном. Она попросила певца не общаться с ним близко.

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